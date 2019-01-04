Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не собирается уходить в отставку, даже если его об этом попросит президент Дональд Трамп. Как передаёт ТАСС, об этом он заявил, выступая в пятницу на мероприятии в городе Атланта (штат Джорджия).

Трамп ранее неоднократно заявлял, что недоволен действиями ФРС, которая за прошлой год четыре раза поднимала базовую процентную ставку. По мнению американского лидера, это негативно сказывается на экономике США.

Отвечая во время своего выступления в Атланте на вопрос, уйдет ли он в отставку, если президент попросит его об этом, глава ФРС сказал: «Нет». Он заявил, что представители Белого дома не связывались с ним напрямую по поводу его работы, также отметив, что в данный момент у него нет планов встречаться с Трампом лично. «Пока ничего не запланировано», — сказал Пауэлл, выступление которого транслировалось в режиме онлайн. При этом, по словам председателя Федрезерва, встречи между главой ФРС и президентом обычно не являются редкостью.

Говоря о нынешнем состоянии американской экономики, Пауэлл отметил, что прошедший год «был благоприятным». По его мнению, имеющиеся экономические данные свидетельствуют о том, что в наступившем году будет наблюдаться «сохранение импульса к росту». Как подчеркнул Пауэлл, ФРС, являющаяся независимым органом, выполняющим в США функции центробанка, продолжит внимательно следить за ситуацией в американской экономике.

«Принимая во внимание сдержанные показатели инфляции, которые мы сейчас наблюдаем, мы будем терпеливо следить за тем, как развивается экономика», — отметил глава ФРС. Он также сообщил, что Федрезерв «будет готов быстрым и гибким образом скорректировать свою [денежно-кредитную] политику и использовать все доступные средства для поддержания экономики» в случае, если такая необходимость возникнет.

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