Мэрия Тель-Авива намерена разместить тысячи фанатов и гостей, которые приедут в Израиль на конкурс «Евровидение» в мае 2019 года, в палаточном городке.

Как сообщает официальный сайт конкурса, по словам советника мэра Рона Хульдаи Иланы Михаэли, городские власти решили провести тендер на строительство палаточного городка, который будет располагаться в парке «Ха-Яркон».

При этом у посетителей будет возможность выбрать себе жилье из трех ценовых категорий. Там же будут находиться пункты питания, проката велосипедов и другие площадки.

Израильская вещательная корпорация «Кан», отвечающая непосредственно за проведение конкурса «Евровидение-2019», представила эскиз сценической площадки предстоящего шоу, добавила Михаэли. Оформлением сцены занимается немецкий дизайнер Флориан Видер, известный своими работами не только для европейского песенного конкурса, но и для десятков популярных музыкальных фестивалей в разных странах мира.

В качестве ведущих конкурса корпорация «Кан» отобрала шоумена Эреза Таля и топ-модель Бар Рафаэли. Руководство «Кан» остановилось на их кандидатурах после долгих споров и серии отказов от других возможных кандидатов. Окончательное решение по ведущим будет принято после согласования с Европейским вещательным союзом (European Broadcasting Union, EBU).

Minval.az