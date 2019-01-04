Армянская активистка Сона Агекян на свой странице в социальной сети Facebook сообщила о том, что в Ереване продают сливочное масло «азербайджанского производства», пишет Sputnik.

«Новогодний сюрприз. Да, да, в торговых павильонах столицы Армении можно приобрести высококачественное сливочное масло из «братского Азербайджана». Но разочарую и поспешу сообщить, что на самом деле это – спред и, по-моему, он вреден для армян», — написала Агекян.

В качестве доказательства активистка сняла на видео этот продукт, а также выложила фотографии.

На публикацию отреагировал руководитель департамента оценки риска пищевых цепей Центра эколого-ноосферных исследований Национальной Академии наук Армении Давид Пипоян. Он сообщил, что побывал в целом ряде магазинов Еревана, однако нигде этого масла не встретил.

«Мы ходили по магазинам до 30 декабря. Нигде не встречал масла в такой упаковке. Сегодня в магазинах, расположенных в трех районах, такого масла не было», — написал Пипоян на своей странице в социальной сети Facebook.

Он добавил, что уже обратился по этому вопросу в государственные органы.

Minval.az