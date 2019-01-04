Телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Мастер смеха» зачитал рэп об итогах 2018 года. Запись 3 января опубликовали на сайте телеканала «Россия 1».

Во время выступления Киселев рассказал про санкции против России, повышение цен на нефть, укрепление рубля и открытие Крымского моста. «Но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции», — заявил он.

После этого телеведущий добавил, что в связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в последнее время «ходит хмурая», а канцлер Германии Ангела Меркель «все реже улыбается».

Также Киселев упомянул, что современные рэперы используют мат в своем творчестве и собирают стадионы, но, по мнению телеведущего, этим нельзя злоупотреблять. В конце своего выступления он пригласил всех на рэп-фестиваль, который он собирается провести в Крыму в 2019 году.

Minval.az