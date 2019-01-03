Жертвой грабежа в первый день нового года стала следователь прокуратуры Наримановского района Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Бинагадинского района.

Известно, что первого января в 19:15 на территории Международного автовокзального комплекса на жительницу Баку, 28-летнюю Туран Мирзоеву, которая работает следователем в прокуратуре, напал мужчина. Злоумышленник отнял у Мирзоевой сумку, в которой находились 2550 манатов и банковская карта с одной тысячей манатов на счету.

Однако, далеко убежать грабителю не удалось.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 40-го отделения полиции задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался безработный житель Гянджи 36-летний Гулиев Садиг Сахиб оглу. Отметим, что задержанный ранее судимостей не имел. Как признался на допросе сам задержанный, впервые он решился на преступление и первый же опыт оказался неудачным.

По факту возбуждено уголовное дело.

Minval.az