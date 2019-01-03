Председатель незарегистрированной партии «Республиканская Альтернатива» (ReAL) Ильгар Мамедов вновь оскандалился. Так, политик, который прежде осуждал убийство главы сепаратисткой «ДНР» Александра Захарченко, в этот раз призвал красивых женщин покинуть Азербайджан.

«Знаете, в чем состоит основная проблема с правами человека в Северной Корее? Там нет проблемы с политзаключенными в той форме, которая наблюдается у нас. Человек в здравом уме там не станет оппозиционером и будет довольствоваться куском хлеба. Проблема там заключается в другом: как только полицейский видит на улице красивую женщину, то забирает ее с собой для развлечений. С точки зрения массового страха в Азербайджане идет стремительная кореизация: и я бы посоветовал молодым парням с завышенными половыми потребностями уже сейчас записываться в полицию. А красивым женщинам нужно как можно скорее покинуть страну. Или же, давайте на следующих выборах разгромим ЙАП и не позволим превратить страну в Северную Корею», — написал Мамедов в своем Фейсбуке, но впоследствии после критики пользователей удалил свой пост.

Minval.az