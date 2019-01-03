В преддверии новогодних праздников стало известно о том, что в России двое граждан Азербайджана, находящиеся в тяжелом состоянии, ожидают своей участи либо умереть, либо на всю жизнь остаться калеками.

Они находились в микроавтобусе, который 24 декабря столкнулся с фурой на федеральной дороге в Воронежской области, в результате аварии, в том числе, погибли двое граждан Азербайджана.

Информацию об их тяжелом состоянии редакция сайта 1news.az рассказали азербайджанцы, услышавшие об этой страшной трагедии.

Так, пассажиры микроавтобуса Теймур Джалалов и Малахат Гасанова были размещены в больницы Воронежа, куда их доставила машина скорой помощи. Однако дальнейшее их лечение в России бесплатно невозможно, так как они являются гражданами Азербайджана.

Теймуру Джалалову грозила ампутация ноги. Оба наших гражданина не имеют возможности оплатить свое лечение.

Как сообщил изданию брат пострадавшей в аварии Малахат Гасановой Мушвиг Йолчуев, несмотря на публикацию информации, никто не оказал помощь его сестре. «Сестра сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал он.

По его словам, по поводу другого пострадавшего – Теймура Джалалова – он поговорил с врачом больницы и ему сделали операцию.

«Финансовую помощь оказал один азербайджанец по имени Бахтияр. Ногу Теймуру не ампутировали, через несколько дней его отправят на родину», — сказал он.

Издание отмечает, что у Теймура не было денег на операцию, стоимость которой составляла 50 тысяч рублей (1250 манатов), и эту сумму диаспора не могла собрать.

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