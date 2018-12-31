Углубление отношений с Москвой имеет для Еревана жизненно важное значение, сказал в интервью Общественному телевидению Армении и.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян, передает ереванский «Спутник».

«Мы подтвердили, что новые власти четко продолжают политику углубления и развития связей с Россией, потому что это имеет для нас большое, жизненное значение. Стратегические отношения создавались не за один день, и они проявляются во всех сферах, мы вместе сотрудничаем на различных площадках, таких как ЕАЭС и ОДКБ. Мы намерены все это углублять, развивать, в качестве равноправного, стратегического партнера», — сказал Мнацаканян.

Одним из примеров такого сотрудничества, по его словам, является отправка армянской гуманитарной миссии в Сирию.

На вопрос о том, что эти месседжи, возможно, до России не доходят, Мнацаканян ответил — по его мнению, события, произошедшие в Армении, могли вызвать у Москвы вопросы в сохранении внешнеполитического курса страны.

При этом Армения готова терпеливо продолжать свою внешнеполитическую повестку, так как ее цели очень просты и доступны. Никаких подтекстов там нет.

«Если необходимо терпение, то оно у нас есть… У нас довольно активный и довольно хороший рабочий диалог на различных уровнях», — сказал Мнацаканян.

Он отметил, что есть, конечно, вопрос газа, есть другие вопросы, где могут быть естественные разногласия. Но стороны продолжают работать.

Сворачивать с этого пути сотрудничества Армения не планирует, так как это исходит из ее национальных интересов.

Minval.az