Цена на российский газ для Армении на границе возрастет, но это не отразится на потребителях, сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира в Facebook.

«Вчера я дважды разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Темой обсуждения была цена поставляемого в Армению газа. Можно сказать, что по сути мы пришли к решению, как минимум, на обозримое будущее», — цитирует Пашиняна Sputnik.

По его словам, есть две цепи в поставках газа в Армению. Первое – это российская компания «Газпром», поставляющая газ компании «Газмпром Армения». Вторая цепь – это поставка газа потребителям со стороны «Газпром Армения».

Он отметил, что «Газпром» и «Газпром-Армения» должны пересмотреть цену, будет определенный рост.

«Но за счет внутренних регулировок для армянских потребителей изменения цены на газ не произойдет», — сказал Пашинян.

Он не исключил, что в обществе начнутся обсуждения на тему того, что Армения в результате такого решения накопит долги, а потом вынуждена будет передать России какие-то активы. Но об этом не может быть и речи, добавил армянский премьер.

Такая ситуация будет зафиксирована на определенное время, после чего при необходимости к теме снова вернутся.

«Я рад, что на данном этапе мы смогли прийти к такому решению», — отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что с Путиным обсуждался только вопрос цены на газ и ее формирования. Никакой взаимосвязи с другими вопросами нет.

Minval.az