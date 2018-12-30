Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание своему американскому коллеге Дональду Трампу. Глава Кремля заявил главе Белого дома о том, что «Россия открыта к диалогу с США», и что двухсторонние отношения являются важными для стабильности в международной безопасности, рассказали в Администрации Путина.

«В поздравительном послании Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня», — говорится в сообщении Кремля.

Minval.az