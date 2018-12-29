Жительница Гамбурга под псевдонимом Dorte L выставила на интернет-аукцион eBay своего мужа. Как сообщает lenta.ru со ссылкой на таблоид Mirror, цена лота «Муж использованный» составила 18 евро.
40-летняя женщина уточнила, что состоит в браке уже семь лет. По ее мнению, их отношения изжили себя и они с мужем «больше не принадлежат друг другу».
Dorte L попросила всех заинтересованных связываться ней по этому вопросу по электронной почте. Она уточнила, что желающие могут испытать ее мужа на совместимость, взяв его напрокат на Рождество.
Позднее Dorte L объяснила, что на самом деле не хотела продавать своего мужа. По ее словам, она разместила лот в сети ради развлечения. Женщина добавила, что супруг не знал о том, что продается на eBay, пока не прочитал об этом в местной газете.