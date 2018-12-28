Новая фирма-организатор кремлевского новогоднего приема скорее всего связана с предпринимателем Евгением Пригожиным, как и предыдущая компания, обслуживавшая банкеты президента России, выяснила BBC.

Управление делами президента России сменило фирму-подрядчика впервые за пять лет. Вместо принадлежащей Евгению Пригожину компании «Конкорд М» Кремль без конкурса назвал единственного поставщика – никому ранее не известную фирму «МСК». Директором организации указан 22-летний уроженец Алтая Данил Аксютин.

В качестве контактов «МСК» предоставила адрес на сервисе mail.ru. Почтой для восстановления при утере пароля были указаны два корпоративных ящика на домене concord-moscow.ru. Этот адрес принадлежит фирме «Конкорд М».

BBC отмечает, что после запроса адреса для восстановления пароля были изменены. Мобильный телефон, указанный в контактах к почте «МСК», указан в справочниках как номер «Конкорд Кейтеринг», еще одной структуры Пригожина.

При звонке на этот номер собеседник подтвердил, что телефон одновременно используется фирмами «МСК» и «Конкорд Кейтеринг».

В пресс-службе «Конкорд М» BBC ответили, что никак не связаны с «МСК» и не участвовали в организации приема. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и Управделами президента не ответили на запросы журналистов.

Предпринимателя Евгения Пригожина называют «поваром Путина», поскольку он много лет организует банкеты и другие мероприятия, в которых участвует президент России, а также иностранные лидеры. Среди гостей ресторана Пригожина в Петербурге был, например, президент США Джордж Буш-младший.

С Евгением Пригожиным связывают деятельность «ЧВК Вагнера», чьи наемники воевали в Донбассе, а позже участвовали в боевых действиях в Сирии и нескольких африканских странах. Власти США считают, что Пригожин контролирует «фабрику троллей», он внесен в санкционный список за попытку повлиять на президентские выборы в 2016 году.

Minval.az