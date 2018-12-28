В Москве сегодня прошла встреча президента России Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как сообщает Minval.az, обращаясь к Николу Пашиняну, Владимир Путин в очередной раз назвал его не Воваевичем, а Владимировичем.
В Москве сегодня прошла встреча президента России Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как сообщает Minval.az, обращаясь к Николу Пашиняну, Владимир Путин в очередной раз назвал его не Воваевичем, а Владимировичем.
Дата: 2018/12/28 0:32
Раздел: Странности
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