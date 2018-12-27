В Азербайджане со стороны отдельных лиц началась кампания против известного российского предпринимателя, доктора юридических наук, профессора Ильхама Рагимова. Об этом пишет российское издание «Версия».

Как напоминает издание, уроженец Товузского района Азербайджана Рагимов учился вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на юрфаке Ленинградского университета, успешно занимался научной деятельностью и бизнесом, был избран академиком Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, является заслуженным юристом Азербайджанской Республики.

«Ильхам Рагимов одинаково известен как в РФ, так и в соседнем Азербайджане: ему довелось работать в системе научного права обоих государств. При этом профессор никогда не был замечен в участии в политических процессах, поскольку целиком поглощен юриспруденцией и предпринимательством. Тем не менее, известность Рагимова в Москве и Баку не дает покоя отдельным политическим кругам в Азербайджане. Так, на днях с резкими высказываниями в адрес профессора на пленарном заседании азербайджанского парламента обрушился заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов. «Он рассказывает об азербайджано-российских отношениях, критикует депутатов. Говорит, что проделал много работы по установлению связей с Россией, сделал это, сделал то… Вы видели до сих пор в российской прессе его материал о проблемах Азербайджана? Называет себя преподавателем по уголовному праву, профессором. Он расследовал хоть какое-нибудь уголовное дело, совершенное в отношении нашего народа? Говорит, что в Милли Меджлисе о нем не знают. Мы всех прекрасно знаем, в том числе и его», — эмоционально заявил Новрузов.

После этого информационная атака на Ильхама Рагимова продолжилась в некоторых азербайджанских СМИ — выражалась «обеспокоенность активизацией в Баку российского миллиардера Рагимова». А некоторые и вовсе назвали Рагимова «азербайджанским Иванишвили», обвинив профессора-юриста в попытке стать «неофициальным ставленником России в Азербайджане».

Впрочем, эти и подобные им заявления не имеют никакого отношения к реалиям. Начать со сравнения Ильхама Рагимова с грузинским политиком и предпринимателем Бидзиной Иванишвили. Этот бывший премьер Грузии действительно начинал бизнес-карьеру в РФ, а в 2012 году, победив на выборах в грузинский парламент, отправил в отставку Михаила Саакашвили. Однако Иванишвили даже в самых смелых фантазиях непросто назвать пророссийским политиком хотя бы на основании того, что Бидзина Григорьевич так и не улучшил отношения между Грузией и Россией. Больше того: Грузия взяла курс на интеграцию с ЕС и НАТО, что совершенно неприемлемо для Москвы», — подчеркивает издание.

Сравнивать же фигуры Иванишвили и Ильхама Рагимова и вовсе неуместно: если грузинский предприниматель изначально не скрывал своих политических амбиций в отношении своей малой родины, то Рагимову совершенно незачем политическая карьера в Азербайджане. Если проанализировать публичные выступления Рагимова за последние годы, то в них невозможно отыскать даже намека на его политические цели. Конечно, как уроженец Азербайджана и известный в этой стране ученый Рагимов не может оставаться в стороне от острых проблем, стоящих перед государством и обществом. Однако общественная деятельность и активная гражданская позиция еще никогда и нигде не являлись поводом для подозрений в политических амбициях, а тем более в политическом заговоре, полагает российское издание.

Что же касается резких высказываний активиста партии «Ени Азербайджан» депутата Милли Меджлиса Сиявуша Новрузова, например, о том, что профессор права Рагимов якобы устранился от юридической помощи азербайджанцам, то это не соответствует истине. Вспомнить хотя бы резонансное дело азербайджанского мигранта Орхана Зейналова, которого по итогам расследования беспорядков на межэтнической почве в Западном Бирюлеве в 2013 году признали причастным к убийству россиянина Егора Щербакова. Ситуация грозила серьезными осложнениями в отношениях Азербайджана и РФ. Именно вмешательство Ильхама Рагимова тогда помогло снизить градус напряжения. Профессор Рагимов не только обеспечил Зейналову юридическую поддержку, о чем, кстати, написали азербайджанские СМИ, но и сумел деполитизировать проблему.

На волне той истории Ильхам Рагимов уместно провел аналогию с подобной же ситуацией, которую еще в пору СССР пришлось также разрешать в Москве Гейдару Алиеву. «Тогда вели борьбу со спекуляцией с сельхозпродукцией, по всему СССР были проведены большие рейды по выявлению этих спекулянтов, — рассказывал Рагимов. — Этот вопрос обсуждали на Политбюро ЦК. И когда докладывали о рейдах, выяснилось, что во всех рынках спекулянты были выходцами из Азербайджана. Тогда Гейдар Алиев, будучи кандидатом в члены Политбюро, сказал следующее: «Да, мы тоже проводим у себя такие рейды. Но когда мы проводим рейды, мы никогда преступников и спекулянтов не делим по национальности. Мы не выявляем их национальность, мы выявляем преступников».

Уникальную роль сыграл Ильхам Рагимов и в судьбе азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, приговоренного судом в Будапеште в 2006 году к пожизненному тюремному заключению. Именно Рагимову удалось запустить процесс переговоров о том, чтобы Сафаров был в конце концов передан для отбывания наказания на родину в Азербайджан, где позже офицер указом президента республики был помилован и вышел на свободу. «В мою задачу входило на основании международного права помочь и заняться вопросом о его экстрадиции на родину. Это соответствует международным правовым нормам», — кратко и без лишнего пафоса высказался позже о том громком деле Ильхам Рагимов.

Конечно, при желании можно назвать «политической активизацией Рагимова в Азербайджане» даже осуществленный им проект возведения современного больничного комплекса международного уровня в его родном Товузском районе. Или, например, оценить как «политическую активность» его усилия по налаживанию отношений между Турцией и РФ в 2015-2017 гг., о чем он сам рассказывал в интервью азербайджанским СМИ. Не всем в Азербайджане пришлась по душе и инициатива Рагимова о создании Российского конгресса азербайджанцев, который, по его мысли, должен прийти на смену Федеральной национальной культурной автономии ФНКА «АзерРос» в качестве структуры развития межнациональных связей с Россией.

И, наконец, Ильхам Рагимов выступил в защиту русского языка в Азербайджане, который в последнее время пытаются ограничить различные республиканские политики, включая депутата Милли Меджлиса Говхар Бахшалиеву.

Но, похоже, что взявшиеся разоблачать Рагимова активисты партии «Ени Азербайджан» попросту пытаются набрать политические очки на критике столь известного ученого и бизнесмена, тем более, связанного узами многолетней дружбы с президентом РФ. Для политтехнологов этот прием более чем знакомый: слепить из публичной и узнаваемой фигуры образ лоббиста интересов другого государства, мотивировав такую версию близкими связями с его главой.

Однако в случае с Рагимовым такой подход точно не сработает, поскольку вся предшествующая многолетняя биография профессора указывает на отсутствие у него политических амбиций. И наоборот: факты его многогранной деятельности свидетельствуют о том, что Ильхам Рагимов одинаково участлив к проблемам как родного для него Азербайджана, так и ставшей для него вторым домом России.

Minval.az