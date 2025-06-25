Правоохранительные органы Ирана с начала вооруженного конфликта с Израилем 13 июня задержали по меньшей мере 700 человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы.

Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, больше всего задержаний зафиксировано в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лорестан.

Смертные приговоры были приведены в исполнение утром в тюрьме Урмии.

По данным агентства, осужденные пытались ввезти в страну оборудование, предназначенное для совершения террористических актов.