В Азербайджане за минувшие сутки с банковских карт граждан было похищено более 4 тыс. манатов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что 24 июня в органы полиции поступили обращения по фактам несанкционированного списания денежных средств с карт. Установлено, что злоумышленники похитили суммы в размере от 25 до 3058 манатов.

В МВД напомнили, что не следует передавать данные банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником банка или какого-либо госоргана. В случае подозрительной активности необходимо немедленно прекратить контакт и обратиться в полицию.