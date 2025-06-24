Италия благодарит Азербайджан за помощь при эвакуации своих граждан из Ирана.

Об этом заявил посол государства в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо, выступая на приёме по случаю 79-й годовщины образования Итальянской Республики.

По его словам, которые приводит «Тренд», за последнюю неделю Азербайджан оказал содействие в обеспечении въезда на свою территорию из Ирана большого числа итальянских граждан. Он отметил, что данный жест продемонстрировал высокий уровень сотрудничества и гуманитарной солидарности между государствами.

«Мы глубоко признательны нашим азербайджанским друзьям за помощь и поддержку, оказанную нашим гражданам в трудный момент», — отметил дипломат.