Махачкалинский кинотеатр Cinema Hall отменил показ картины Love Yourself о южнокорейской поп-группе BTS после многочисленных угроз. Местные жители выступили против «фильма про семь корейских гомосеков», пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что с критикой на фильм обрушились участники групп в Instagram, протестующих против «неформалов» и «осовременивания земляков». Недовольство лентой Love Yourself было вызвано недостаточно мужественной внешностью музыкантов из BTS. Участники групп потребовали «отменить разврат» и пригрозили расправой посетителям показа.

В результате скандала кинотеатр удалил сообщение о премьере. Кассиры заведения объяснили, что руководство дало указание больше не продавать билеты на фильм.

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Мировая премьера Love Yourself запланирована на 26 января 2019 года. Фильм представляет собой запись концерта BTS на Олимпийском стадионе в Сеуле в 2018 году.

BTS — южнокорейский бойзбенд, появившийся в 2013 году. Он состоит из семи участников.

В сентябре организаторы отказались от выступления Элджея в Махачкале после угроз расправой и изнасилованием в адрес Егора Крида, также собиравшегося приехать в Дагестан, однако отменившего концерт.

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