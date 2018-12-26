Вся агрессия на российском телевидении связана только с международной повесткой, а внутри общества все хорошо: люди стали ближе друг к другу. Такое мнение в интервью «Говорит Москва» высказал ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселев.

Так Киселев ответил на мнение Екатерины Андреевой. Ведущая программы «Время» рассказала, что не смотрит российское телевидение, потому что там слишком много агрессии и это опасно для здоровья.

Киселев с мнением коллеги не согласился. Он заявил, что в мире агрессивно относятся к самой России: «И мы это видим везде — и в прессе, и в военных играх, и в провокациях». То, что показывают на российском телевидении — это просто отражение внешней агрессии, считает он.

«Мы просто видим, что происходит вокруг России. Потому что Россия кому-то очень мешает, поддерживая ядерный баланс и призывая вести себя прилично и просто порядочно», — объяснил журналист.

Он также добавил, что, несмотря на негативную международную повестку, внутри российского общества все хорошо. «Мне кажется, что мы стали ближе друг к другу. В этом году мы стали теплее относиться друг к другу. И вообще к внешнему миру», — сказал Киселев.

«Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидении», — заключил Киселев.

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