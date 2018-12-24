Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции, посвящённой итогам осенней сессии верхней палаты российского парламента, назвала преступлением создание так называемой автокефальной церкви в Украине и организацию Киевом этого проекта.

— Посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит в Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную сферу, в деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников (я уж не знаю, можно ли их священниками именовать), которые кричат нацистские лозунги: «Слава Украине — героям слава». (…) Ничего не осталось от духовной православной веры, которую просто растаптывают, — цитирует «Лайф» Матвиенко.

Minval.az