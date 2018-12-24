USB Production, который входит в Comedy Club, снял пародийный ролик, в котором актер, похожий на Владимира Путина, спасает котенка. Видео «Маленькое новогоднее чудо» на своей странице в фейсбуке опубликовал оппозиционер из Красноярска Владимир Перекотий, пишет RTVI.

По сюжету «сказки на ночь», перед Новым годом маленький котенок идет к своей маме через вымышленную трассу Барнаул-Красноярск. Ему навстречу мчится со скоростью 200 километров в час черный автомобиль.

Перед столкновением с котенком машина успевает затормозить, оттуда выходит пародист Дмитрий Грачев, который в Comedy Club обычно исполняет роль Владимира Путина. Его герой берет на руки котенка и говорит «молока принесите». Как объясняет рассказчик, Путин в три часа ночи торопился на встречу с губернатором Красноярского края.

Рассказчик добавляет, что об этом «чуде» никто бы не узнал, если бы рядом «случайно» не оказались все федеральные телеканалы и журналисты: Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Ирада Зейналова, «телеканал „ТВ-3“ мистический, телеканал „Дождь“ пессимистический».

Перекотий написал, что поздравляет USB Production с новым «сибирским вирусом».

В комментариях пользователи предположили, что Comedy Club поступил «заказ» на политический ролик. «USB раньше в политику не лезли. Видимо, Мартиросяна попросили сделать „политическую сатиру“ дабы показать, что цензуры нет и все пучком», — написал Дмитрий Буренок. Другим ролик понравился: «Прикольно получилось, молодцы ребята из Камеди». Его даже назвали «милым стебом».

Резидент Comedy Club Дмитрий Грачев стал известен во многом благодаря сходству с Путиным. В 2018 году вышел фильм «Каникулы президента», в котором Грачев сыграл роль российского лидера.

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