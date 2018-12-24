Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что президент России Владимир Путин — «абсолютный красавчик». Второго такого, по мнению Кадырова, нет. Так он сказал во время интервью телеканалу «Москва 24».

«Путин — абсолютный красавчик, и если меня спросить, я же пехотинец Путина, поэтому я всегда говорю, я обязан Путину Владимиру Владимировичу, будет он президентом, будет он рядовым, я всю свою жизнь обязан одному человеку — президенту Владимиру Путину, поэтому такого красавчика второго нет», — сказал Кадыров.

Интервьюер Евгений Додолев отметил, что позаимствовал вопрос у «самого популярного сейчас в интернете журналиста». По всей видимости, он имел в виду Юрия Дудя, который часто задает своим гостям вопрос: «Путин — красавчик?», отмечает RTVI.

Ведущий заметил, что бывшая политик и кандидат в президенты России Ирина Хакамада сказала ему, что президентом может стать любой, кого Путин назовет своим преемником. «Нет, конечно», — ответил Кадыров на вопрос, порекомендует ли Путин его на свой пост.

«Я же не такого уровня человек», — сказал глава Чечни. По его мнению, он не смог бы возглавить даже «самое слабое министерство». Кадыров отметил, что хочет закончить свою карьеру на посту руководителя региона.

Глава Чечни рассказал, что обязан Путину жизнью, а поэтому любое его поручение выполняет безукоснительно. «Кого там назовет Путин, за ним я пойду до конца, потому что для меня слово Путина — еще выше, чем закон», — добавил он.

«Дай Аллах, чтобы наш Путин долго жил и президентом был нашего государства», — подытожил Кадыров.

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