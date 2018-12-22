«Знакомство состоялось как с руководителями гражданской авиации других стран, так и с главой гражданской авиации Азербайджана», — в беседе с Радио Азатутюн заявила начальник Главного комитета гражданской авиации при правительстве Татевик Ревазян, которая в последние дни подверглась критике в интернете за то, что без согласования с МИД встретилась с руководителем управления гражданской авиации Азербайджана.

Ревазян сказала, что встреча состоялась в рамках ее 12-дневной командировки Париж-Брюссель-Копенгаген. «Немного трудно согласовать что-то, о чем ты не знаешь. Я отправилась в эту поездку, заранее не зная, что буду говорить с представителем Азербайджана. Это не было запланировано… Представьте маленькую комнату, где все мы, начальники гражданской авиации разных стран, пьем кофе… мы вместе пили кофе, никаких особых вопросов, связанных с Арменией, Азербайджаном, нашими отношениями, не обсуждали, я познакомилась с начальником гражданской авиации Азербайджана так же, как со всеми другими коллегами», — сказала глава Комитета гражданской авиации.

Она подчеркнула, что гражданская авиация не является политической организацией. «Мы обеспечиваем безопасность полетов, а для обеспечения безопасности полетов мы должны общаться с соседними странами. Азербайджан и Турция – соседние с нами страны, если что-то случится в воздухе, мы должны быть в состоянии установить связь с этими людьми», — пояснила Ревазян.

Minval.az