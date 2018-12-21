Среди рассекреченных архивов КГБ Латвийской СССР обнаружилась карточка некоего Александра Кудряшова 1939 года рождения. Речь идет о Рижском митрополите Александре, утверждает радиостанция «Говорит Москва».

Кудряшов стал сотрудничать с КГБ в 1982 году сразу после получения сана священника. В картотеке он проходит под кодовым именем «Читатель». Согласно документам, вербовщиком Александра Кудряшова стал сотрудник КГБ Александр Ищенко.

Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства. По ее словам, доверенности были выданы сотруднику КГБ без согласования с православным духовенством Рижской митрополии.

Компания Екатериничевой арендовала помещение в одном из этих объектов и занималась его реставрацией. Однако после того, как работы были выполнены, Ищенко досрочно расторг договор со словами «Смиритесь, на все воля божья», говорит женщина.

Екатериничева утверждает, что в данный момент Ищенко проживает в Великобритании.

Власти Латвии опубликовали на сайте Национального архива данные сотрудников Комитета госбезопасности СССР. Всего обнародовано более 10 тысяч отсканированных документов. Соответствующее решение латвийский сейм принял в октябре.

Планируется, что с 1 мая 2019 года будут обнародованы остальные документы, связанные с работой КГБ в Латвийской СССР.

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