Президент России Владимир Путин назначил Рамазана Абдулатипова постпредом РФ при Организации исламского сотрудничества (ОИС), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества в городе Джидда, Королевство Саудовская Аравия», — говорится в сообщении.

Другим указом Путин освободил Абдулатипова от обязанностей специального представителя президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Также президент подписал указ, которым освободил от должности постпреда РФ при ОИС Сергея Козлова.

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