Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на признание Турцией и Израилем «присоединения» Крыма к России, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящий момент ни Тель-Авив, ни Анкара пока не соглашаются с доводами России о соответствии референдума в Крыму международному праву.

«Мы надеемся, что со временем нам удастся убедить партнеров и в Турции, и Израиле в правоте того выбора, того волеизъявления, который был сделан крымчанами несколько лет назад», — подчеркнул Песков.