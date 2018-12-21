Несколько десятков сотрудников министерства диаспоры и министерства культуры Армении объявили забастовку и собрались возле своих ведомств в центре Еревана, сообщает «Спутник Армения».

Они выступают против планов по сокращениям в госаппарате и изменениям структуры правительства.

В настоящее время протестующие направляются к зданию правительства Армении для передачи письма и.о. премьер-министра Николу Пашиняну.

В результате реформирования структуры правительства в Армении останется 12 министерств из нынешних 17. Согласно изменениям, министерство диаспоры будет ликвидировано.

Министерства культуры, спорта и по делам молодежи будут объединены с министерством образования и науки.

В свою очередь сотрудники министерства диаспоры также выступают против предстоящих в госаппарате реформ.

Minval.az