Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что нынешнее правительство республики не обсуждало с российской стороной вопрос о подписании договора по исключению размещения иностранных военных на территории биолабораторий в Армении.

«Говоря о Республике Армения, мы имеем в виду государство», — сказала Мария Захарова в интервью армянскому изданию «168.am»․

По ее словам, отношения и договоренности с Арменией Россия рассматривает вне зависимости от внутриполитической ситуации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде», касаясь вопроса американских лабораторий в Армении, заявил, что Россия подпишет с Арменией договор о неприсутствии иностранных войск на территории биолабораторий в стране. В свою очередь и.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о подписании подобного договора был обсужден с предыдущим руководством страны.

Minval.az