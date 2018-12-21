Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действительно произнес фразу «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…», которую ранее заметили в конспекте одного из участников президентского совещания.

По словам Лукашенко, он говорил о мышлении некоторых спортсменов.

«У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади „телки“. Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову. Это мышление наших спортсменов. Так работайте — идите бегайте с клюшкой или с мячом, давайте результат. Вот к чему это было», — заявил Лукашенко.

18 декабря Александр Лукашенко провел совещание по развитию летних видов спорта. Белорусский телеканал ОНТ в своем сюжете крупным планом показал блокнот одного из участников совещания, где было написано «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…».

Кто из белорусских чиновников написал эту фразу, неизвестно. Издание «Наша нива» предполагало, что конспект принадлежал бывшему вице-премьеру Владимиру Дражину, который сейчас возглавляет Белорусскую ассоциацию гольфа.

Minval.az