Истребитель МиГ-29 сбросил топливные баки при взлёте с аэродрома в Ейске. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Как отмечается, инцидент произошёл при взлёте с аэродрома «центрального боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ» в Ейске.

«Произошла утеря дополнительных подвесных топливных баков», — приводит РИА новости сообщение.

Истребитель выполнял учебно-тренировочный полёт. Вскоре после взлёта произошло нештатное отстёгивание дополнительных топливных баков, которые расположены под крыльями.

Minval.az