Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не мечтал руководить страной и в разное время хотел заниматься разными профессиями. Об этом глава государства рассказал в интервью 17-летней Регине Парпиевой после большой пресс-конференции.

— Я никогда не мечтал стать президентом, у меня не было такой мечты и намерений таких не было. Это произошло в силу стечения обстоятельств и предложения от первого президента России, — цитирует Путина «Лайф».

Он добавил, что в разные периоды своей жизни хотел заниматься разными профессиями.

— Одно время хотел быть лётчиком, потом — просто военным, потом, когда стал постарше, хотел работать в органах внешней разведки, — сказал президент.

На вопрос Регины, почему в итоге он стал президентом, Путин ответил: «Так получилось». И подчеркнул, что ни разу об этом не пожалел.

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