Депутаты Верховной рады Украины устроили массовую драку в стенах парламента.

На опубликованных телеканалом NewsOne кадрах видно, как мужчины набрасываются друг на друга с кулаками. Инициаторами потасовки стали народные избранники Юрий Береза и Нестор Шуфрич.

Недовольство последнего вызвал висящий на трибуне плакат с критикой политика Виктора Медведчука. Н.Шуфрич сорвал постер, после чего на него напал коллега Ю.Береза. Далее столкновение двух депутатов переросло в массовую драку, в ходе которой больше всего пострадал народный депутат Юрий Бойко.

Потасовка произошла после голосования за закон, которым каноническую Украинскую православную церковь могут лишить ее названия.

Minval.az