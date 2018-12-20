Украинскому журналисту Роману Цимбалюку на большой ежегодной пресс-конфернции Владимира Путина предоставили возможность задать сразу несколько вопросов президенту России, на которые тот дал развернутые и обстоятельные ответы. Однако, «Обозреватель», искажая реальную картину событий, измышленно пишет, что якобы Путин чуть ли не испугался вопросов этого «смелого журналиста» и пытался уйти от ответа.

Украинский журналист Роман Цимбалюк буквально атаковал президента России Владимира Путина неудобными вопросами о войне на Украине и о захвате украинских моряков в Черном море. Это произошло во время большой пресс-конференции главы Российской Федерации 20 декабря. Примечательно, что изначально Путин испугался вопросов Цимбалюка и внезапно лишил его слова, пишет издание «Обозреватель».

Так, когда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал вопрос от Цимбалюка, Путин резко обратился к нему: «Мои коллеги мне говорили, что лучше не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал тут устроить?». После этого он нервно попросил передать слово российскому журналисту, который задал ему вопрос об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе.

После того, как глава страны-агрессора ответил, он все же вернулся к Цимбалюку и разрешил задать ему вопрос. Украинский журналист решил использовать момент и практически загнал Путина в тупик рядом острых вопросов.

«Скандал я не буду устраивать. Владимир Владимирович, я хотел спросить, а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Вот там же нищета под вашим руководством, а люди превратились в рабов России. Вот боитесь ядерной войны, а одновременно к войне с НАТО готовитесь. А по сути стреляете в граждан Украины. Это же вы как верховный главнокомандующий отдали приказ стрелять по морякам? И вот у меня вопрос: каковы условия обмена? И если можно по выборам: вы говорите, рейтинги анализируете? Складывается впечатление, что вмешиваетесь тем самым в избирательный процесс, как когда-то делали в США? Не кажется ли вам, что может так получиться, что прямого диалога между президентом Украины и России не будет до того момента, пока вы не поменяете место работы?» — смело отметил Цимбалюк.

Вопросы украинца задели президента России, и он тут же принялся обвинять во всех проблемах, изложенных Цимбалюком, Украину.

«Страдания людей, которые живут на Донбассе… Вы считаете этих людей гражданами своей страны? Скажите, пожалуйста, кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день люди гибнут, мирные причем. Мирные! Вот мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой территории. Но только для того, чтобы их окончательно там не раздавили, не съели и не порвали. И будем это делать дальше. Потому что попытка решить вопросы политического характера с помощью силы, а мы видим это на протяжении нескольких лет со стороны нынешней киевской власти, они обречены на провал. Вот это надо понять», — высказался он о Донбассе.

«По поводу того, как урегулировать отношения и кто останется у власти, а кто нет. Дело не в персоналиях — дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом. Потому что Украина остается крупнейшим из наших торгово-экономических партнеров. Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле», — угрожающе ответил Путин на вопрос о вмешательстве в выборы и об отказе идти на диалог с властями Украины.

Что касается обмена украинских моряков, то его он назвал возможным лишь после завершения расследования по незаконно открытому в России уголовному делу.

Minval.az