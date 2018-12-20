Армения не ведет переговоров о размещении на территории страны военных из третьих стран, заявили в четверг журналистам пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что Москва и Ереван завершают подготовку документа, гарантирующего отсутствие в Армении иностранных военных. В армянском МИД, в свою очередь, отметили, что речь идет об отсутствии иностранных военных в армянских биолабораториях.

«Лаборатории являются гражданскими, там работают армянские специалисты, и в случае с Арменией задачи военного присутствия нет. Одновременно, должна сказать, что Армения не ведет переговоров о размещении на территории страны военных из третьих стран», — сказала Нагдалян.

Она добавила, что сотрудничество в области санитарно-эпидемиологического надзора является частью армяно-российской двусторонней повестки.

Minval.az