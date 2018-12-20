Кинологическая ассоциация России официально зарегистрировали новую породу собак, которую назвали шалайкой.

Об этом сообщила газета «Известия».

Эти собаки внешне очень похожи на волков или лис, они являются великолепными охотниками. Животные очень хорошо переносят мороз до -70 градусов и экстремальную жару. Как рассказали кинологи, эту породу выводили почти 40 лет.

Шалаек уже набирают в полицию и службы безопасности аэропортов. Также много заказов от зарубежных правоохранительных органов, но пока собак не планируют продавать.

Minval.az