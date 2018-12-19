Российский политолог Дмитрий Куликов бросил стакан в польского коллегу Якуба Корейбу после того, как тот его перебил. Инцидент произошел в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Во время обсуждения Соловьев заявил, что Корейба «получал зарплату в структуре, которая подчинялась министру иностранных дел» России, откуда его «выгнали пинком под зад». Ведущий продолжил беседу с Куликовым, в это время Корейба, которому отключили микрофон, пытался докричаться, перебивая Куликова: «Никто меня не выгнал, это вранье!» В ответ на это Куликов бросил в его сторону стаканом.

«Это нормально? То есть это психически здоровый человек, да?» — возмутился поляк. «У вас есть другой регистр, кроме постоянного вопля?» — невозмутимо обратился к нему ведущий и отвернулся. Корейба продолжил кричать, обращая внимание на неадекватное поведение оппонента.

«А если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку, — начал кричать Соловьев. — Я считаю, что за то, что так орал, [Куликов] мог и засветить в лоб, жаль, что попал вниз».

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