Соединенные Штаты начали процесс вывода своего воинского контингента из Сирии после того, как международная контртеррористическая коалиция во главе с США освободила там все удерживаемые боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) территории. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря минобороны США Даны Уайт.

«Коалиция освободила удерживаемые ИГ территории, однако кампания против ИГ не окончена. Мы приступили к процессу возвращения американских военнослужащих домой из Сирии по мере того, как мы переходим к следующей фазе нашей кампании», — отметила она.

«В интересах защиты сил и в интересах безопасности операций мы не будем оглашать иных деталей», — подчеркнула Уайт. При этом она отметила, что Соединенные Штаты «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ везде, где бы она [группировка] ни действовала».

Читайте также: США выводят войска из Сирии

Minval.az