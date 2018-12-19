Президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Ранее Трамп объявил о разгроме террористов «Исламского государства» в Сирии. По его словам, это было единственной целью пребывания там американских военных.

По данным The Wall Street Journal, ВС США готовятся к полному выводу военнослужащих из северо-восточной части САР.

В Белом доме подтвердили начало процесса вывода войск из Сирии. «Мы приступили к возвращению войск США, переходя к следующему этапу данной кампании», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Полный вывод американских войск из Сирии, по словам американского чиновника, на которого ссылается Reuters, произойдет в течение ближайших 60-100 дней. Также известно, что сотрудники Госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов.

Minval.az