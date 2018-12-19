В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый, в различное время совершавший кражи в Сумгайыте.

Как сообщает Report, сотрудники 3-го отделения полиции Сумгайытского городского управления полиции задержали жителя города Тельмана Джабраилова, подозреваемого в похищении денег из ящика для пожертвований (нязир гутусу) перед мечетью «Джума», прохладительных напитков из пекарни, табачных изделий из киоска и одежды из квартиры.

В ходе расследования было установлено, что ранее он отбывал срок за привлечение женщин к проституции, воровстве и преступлениях, связанных с наркотиками.

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