Кыргызстан поддерживает поддержать кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост Генсека ОДКБ. Об этом на пресс-конференции в среду заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«В этом году председательство в ОДКБ перешло к Киргизии, я уже принял секретаря Совбеза Белоруссии [Станислава Зася], мы переговорили и я подписал решение», — заявил Жээнбеков, добавив, что по его мнению оставлять без генсека такую «важную и нужную организацию, как ОДКБ» нельзя.

Ранее поддержку Станиславу Засю выразили также президенты Казахстана и Таджикистана.

Minval.az