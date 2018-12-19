Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назначил себе в советники бывшего начальника управления разведки Генштаба ВС Армении, генерал-майора Аршака Карапетяна, «считающегося главным виновником большого количества жертв во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта в 2016 году», отмечает ереванский портал Айсор.ам.

Аршак Карапетян был уволен с должности 26 апреля 2016 года указом президента Армении Сержа Саргсяна.

Тогда от занимаемых должностей были освобождены также заместитель министра обороны – глава департамента по материально-техническому обеспечению Алик Мирзабекян и начальник войск связи – глава управления связи и автоматических систем управления генерал-майор Комитас Мурадян.

В апреле 2016 года председатель постоянной комиссии парламента Армении по обороне, национальной безопасности и внутренним делам Корюн Нагапетян заявлял журналистам, что отставки высокопоставленных чиновников Минобороны Армении свидетельствуют о том, что эти лица ненадлежащим образом выполнили свои обязательства. Депутат отметил, что война выявила новые проблемы, на которые нужно реагировать оперативно.

Minval.az