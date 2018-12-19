Москва серьезно озабочена военно-биологической активностью США в лаборатории Лугара в Грузии.

Об этом заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории имени Ричарда Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые, работающие в центре Лугара, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

«У нас вызывает серьезную озабоченность американская военно-биологическая активность в грузинском Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в поселке Алексеевка», — сказал Карасин.

Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории.

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