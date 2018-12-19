Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Согласно представленным материалам, сейчас об СССР скучают 66 процентов опрошенных россиян, тогда как в прошлом году таких было лишь 58 процентов. Кроме того, за последние десять лет этот показатель не поднимался выше 61 процента.

Основные возрастные категории жителей страны, которые скучают по СССР, – это люди старше 55 лет, а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Главные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%), свидетельствуют данные опроса.

Как рассказала изданию социолог «Левада-центра» Карина Пипия, тренд на усиление ностальгии по СССР среди россиян старшего поколения в наибольшей мере вызван пенсионной реформой. По ее словам, население объясняет свои чувства к СССР преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем.

А среди молодежи это связано с «романтизацией» всего советского, что может привести к оправданию неприемлемых, по ее мнению, для постсоветской России тем.

«Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем – оправдание сталинских репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и т. д.», — добавила Пипия.

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