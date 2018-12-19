Заключение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между СССР и США стало односторонним разоружением для Советского Союза, заявил на заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Соглашение было подписано генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году.

«Зачем руководство СССР пошло на это одностороннее разоружение, одному богу известно, но это было сделано», — сказал Путин.

Он напомнил, что тогда у Советского Союза имелись ракеты средней и малой дальности только наземного базирования, а США обладали также морскими и воздушными версиями таких ракет. В то время как СССР разоружался, Соединенные Штаты продолжали развивать имеющиеся у них системы, не подпадающие под действие ДРСМД, заметил российский лидер.

Minval.az