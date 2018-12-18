Действует межгосударственный протокол, по которому такого рода поздравления не приняты.

Как передает news.am, об этом на пресс-конференции в Ереване заявил 18 декабря Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, комментируя вопрос, почему Москва не поздравила исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.

По словам посла, поздравления направляются лишь после того, как бывает само назначение. «Мы отслеживаем график формирования властных структур, поэтому вопроса с этим не возникнет», — пояснил Копыркин.

По его оценке, суть ситуации хорошо выражена в комментариях официального представителя МИД России Марии Захаровой, в которых говорится, что Россия настроена на конструктивный диалог с Арменией и развитие двусторонних отношений. «Мы заинтересованы самым активным образом сотрудничать, нарабатывать взаимное доверие, взаимопонимание, вместе решать практические вопросы», — резюмировал российский дипломат.

Minval.az