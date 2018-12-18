Армянские бизнесмены на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в понедельник заявили о желании участвовать в процессе восстановления САР.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба сирийского президента.

Асад принял в Дамаске делегацию армянских бизнесменов и представителей армянской диаспоры. «Центральной темой встречи стало восстановление Сирии и желание армянских бизнесменов участвовать в данном процессе в сотрудничестве с сирийцами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь Асад отметил принципиальную позицию Армении, выражающуюся в поддержке Сирии, и поприветствовал желание армянских бизнесменов оказать содействие в восстановлении САР, сообщила пресс-служба.

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