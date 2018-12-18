Президент Украины Пётр Порошенко, выступая перед студентами в городе Днепр, заявил, что до 1997 года писал и разговаривал только на русском языке. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

«Я представляю собой яркий пример того, как человек может начать разговаривать на украинском языке, если это будет нужно», — сказал Порошенко.

Он добавил, что в его детстве в Одесской области все общались на суржике — смеси украинского и русского языков, а в школе обучение проходило только на русском.

По словам украинского лидера, сейчас ему гораздо легче даётся общение на украинском, однако навыки письма на русском до сих пор очень высоки, он «пишет по-русски без ошибок» и даже готов пройти любой диктант, чтобы это доказать.

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