Доходы, задекларированные президентом Украины Петром Порошенко с начала 2018 года, составили 198 млн гривен (около $7,1 млн), что более чем в 12 раз превышает показатели 2017-го. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на украинский Единый реестр деклараций.

По данным СМИ, с начала года дивиденды Порошенко от «Прайм Эссетс Кэпитал» составили более 154 млн гривен (более $5,5 млн), также им задекларированы доходы от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в размере почти 29 млн гривен (более $1 млн).

Кроме того, Порошенко задекларировал процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке в размере почти 14 млн гривен ($445 тыс.) и 800 тыс. гривен (более $28 тыс.) дохода от продажи недвижимости.

«Всего по состоянию на 15 декабря задекларированный с начала 2018 года доход Порошенко составил 198 млн гривен. Эта сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 млн гривен», — отмечает агентство.

Minval.az