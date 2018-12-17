Родственники погибших в ДТП в Грозном записали видеообращение к главе Чечни, в котором попросили его не наказывать за эту аварию своего двоюродного брата, главу Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова.

Видеообращение родственников погибших (на чеченском языке) было выложено в инстаграме 15 декабря. Как пишет «Кавказский узел», родственники, в частности, просят Кадырова не увольнять Ибрагимова.

Как отмечает издание, нет никаких доказательств того, что обращение не было записано под принуждением, однако известно немало случаев, когда публичные извинения в Чечне носили не полностью добровольный характер.

Официально власти Чечни отрицают причастность Ибрагимова к этому ДТП. МВД Чечни заявляло, что автомобилем управлял троюродный брат Ибрагимова, а глава Шалинского района никакого отношения к произошедшему не имеет.

В ночь на 5 декабря на въезде в Грозный автомобиль «Мерседес» на большой скорости врезался в «Жигули». Пассажиры «Жигулей» — женщина и маленький ребенок — погибли на месте, водитель позже умер в больнице. Водитель «Мерседеса» не пострадал.

СМИ сообщали, что за рулем «Мерседеса» находился двоюродный брат руководителя республики Турпал-Али Ибрагимов, охрана которого попыталась остановить распространение информации о ДТП, изъяв телефоны у очевидцев.

Minval.az