У России по сравнению с США меньше дипломатов в Армении и любой другой стране СНГ. Об этом заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава МИД России Сергей Лавров.

«Действительно, у России не только в Армении, но и в любой стране СНГ в два-три раза меньше дипломатов, чем у США. У американцев собственные критерии, по которым они работают. У нас есть свои финансовые критерии и ограничители», — сказал российский министр на вопрос о причинах отставания российской «мягкой силы».

По его словам, американцы активно работают в постсоветских странах. Это USAID, международные институты, финансируемые Демократической либо Республиканской партиями, Джордж Сорос «весьма и весьма активно работает».

«Да, здесь безусловно у них количественный перевес. У многих очень провокационная повестка дня. Мы не можем количественно ответить, зеркально, создавать марионеточные организации», — добавил глава МИД.

Он признал, что нужно работать со всеми политическими силами, в том числе и в Армении. Россия работает с ними, и не только в Закавказье, но и в других частях постсоветского пространства.

«Мы работает со всеми системными оппозиционерами. С оппозиционерами-подпольщиками не работаем. Мы работали и с теми 9 депутатами от партии Пашиняна, которые были в парламенте Саргсяна», — сказал Лавров.

Он считает, что необходимо разрабатывать и продвигать проекты, которые людям интересны. Министр убежден, что здесь Россия может констатировать определенный результат.

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